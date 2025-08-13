Athekame e la punta per il Milan: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

Il Milan si avvicina sempre di più al suo esordio stagionale: domenica sera, alle ore 21.15 i rossoneri ospiteranno a San Siro il Bari, formazione di Serie B, in occasione del primo turno di Coppa Italia che equivale ai trentaduesimi di finale della competizione. Di conseguenza si avvicina anche l'inizio del campionato, come pure la fine del calciomercato. Dopo che ieri Koni De Winter è arrivato a Milano e ha sostenuto le visite mediche, la dirigenza milanista è pronta a chiudere due colpo: uno in difesa e uno in attacco. Su questo si concentrano principalmente le prime pagine dei quotidiani sportivi oggi in edicola.

La Gazzetta dello Sport sceglie di mettere in primo piano il nome forte, quello di Rasmus Hojlund. Scrive la rosea aprendo il campo all'ottimismo: "Faccia da Diavolo, Hojlund apre al Milan". Nel sottotitolo viene successivamente riportato: "Caccia al centravanti: adesso il danese si sta convincendo a lasciare lo United". Il Corriere dello Sport, in taglio laterale pone il nome del terzino destro in rilievo: "Milan: Athekame in pugno". Quindi nell'occhiello: "De Winter fa le visite: oggi in campo. Pressing su Hojlund". Tuttosport non parla in maniera diretta del Milan ma cita comunque il centravanti ex Atalanta. Scrive: "Vlahovic spera sempre in Allegri, visto che Hojlund non apre al Milan". Infine il QS che scrive: "Hojlund-Milan, primi segnali da Manchester".