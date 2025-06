Bayern Monaco su Leao? Al Milan non è arrivata nessuna offerta

Nelle ultime ore, dalla Germania sono arrivate diverse voci su un forte interesse del Bayern Monaco per Rafael Leao. Ma per ora nessuno si è fatto vivo con il Milan: come riferisce La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina, infatti, in via Aldo Rossi non sono arrivate finora offerte dal club tedesco e nemmeno telefonate per manifestare un concreto interesse per l'attaccante portoghese.

L'idea del club rossonero è comunque quella di ripartire da Leao: sia il ds Igli Tare che il tecnico Massimiliano Allegri lo hanno messo al centro del nuovo Milan. In particolare, l'allenatore livornese vuole farne il leader tecnico della squadra ed è convinto di poterlo aiutare nel salto mentale necessario a permettergli di incidere con più continuità in campo.