Caccia rossonera a Lewandowski, la Gazzetta: "Il polacco si offre, vuole un'altra big"

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Robert Lewandowski con la numero 9 rossonera potrebbe non essere più solo una suggestione. È ancora presto per dirlo, ci sono ancora tante partite da giocare nella stagione sia del Milan che del polacco con la maglia del Barcellona, ma sicuramente è comprovato che ci sia un interesse da entrambe le parti. Per i rossoneri nello specifico con il polacco 38enne in estate che è uno degli obiettivi per il calciomercato; per il giocatore più in generale, con l'intenzione di affrontare un'altra avventura ad alti livelli e in una big del calcio europeo.

La Gazzetta dello Sport questa mattina ha dedicato tutto lo spazio sul Milan alla possibile trattativa per Robert Lewandowski. Il titolo recita così: "Lewandowski per il Milan. Max, caccia al 9. Il polacco si offre, vuole un'altra big". Nel sottotitolo poi viene fatta qualche aggiunta e precisazione: "Al Diavolo servono nuovi gol: il 37enne centravanti è a scadenza con il Barcellona e piace anche alla Juve". Gli agenti si stanno già muovendo per capire quali squadre sarebbero maggiormente interessate, la concorrenza è fitta e il nodo ingaggio da sbrogliare.