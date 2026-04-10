Zaniolo domani avversario, ma in futuro? Tuttosport: "Allegri gli fa l'esame ravvicinato"

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È giorno di vigilia per il Milan che domani pomeriggio, alle ore 18 a San Siro, torna in campo e lo fa dopo l'amara sconfitta in casa del Napoli nel giorno di Pasquetta che ha fatto perdere sia il secondo posto che tutte le speranze di una rimonta (eventuale) sull'Inter capolista. I rossoneri ospiteranno l'Udinese, squadra sempre ostica e che è reduce da una prestazione solida contro il Como quarto in classifica, inchiodato sullo 0-0. Uno dei protagonisti del match sarà sicuramente Nicolò Zaniolo, completamente ritrovato in Friuli nell'arco di questa stagione e possibile obiettivo di mercato rossonero in estate.

Proprio di Zaniolo in ottica calciomercato milanista si parla oggi sulle colonne di Tuttosport. Il titolo recita così: "Allegri fa l'esame ravvicinato a Zaniolo". Nel sottotitolo si spiega proprio che l'ex Roma e Fiorentina potrebbe essere un ritorno di fiamma nell'estate del Diavolo: "Domani a San Siro arriva l'Udinese. Occhi puntati soprattutto sul talento ritrovato che il Milan voleva già quando c'era Maldini dirigente". Vengono fatti poi altri due nomi: "I rossoneri interessati anche ad Alajbegovic, tra i grandi protagonisti della Bosnia che ha eliminato l'Italia dal Mondiale. Da tempo piace Karetsas, altro 2007, nazionale greco del Genk".