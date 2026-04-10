Qui Udinese, il Messaggero Veneto: "Affronterà il Milan con il 3-5-2"

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La gara di domani alle ore 18 a San Siro contro l'Udinese sarà un importante crocevia della stagione del Milan: la partita contro i bianconeri e quella successiva in casa dell'Hellas Verona, lanceranno i rossoneri verso il big match contro la Juventus che potrebbe essere decisivo in chiave Champions League. Per questo è fondamentale per gli uomini di Allegri arrivarci con un buon margine di vantaggio. Ancora più importante, la sfida di domani, specialmente se letta alla luce dell'ultima sconfitta patita contro il Napoli, da cui urge un riscatto immediato.

In casa Udinese, però, sono pronti a vendere cara la pelle, specialmente dopo il dominio subito nella gara di andata: il 20 settembre i rossoneri vinsero con un netto 0-3 in Friuli, disinnescando facilmente il 4-4-2 preparato da Runjaic che, questa volta, presenterà i suoi in modo diverso. A riportarlo è Il Messaggero Veneto che oggi titola così: "Rivincite nell'aria. Dalla disfatta del 4-4-2 di Runjaic nell'andata, a Zaniolo ancora a secco nel ritorno. L'Udinese stavolta affronterà il Milan col 3-5-2: Miller scalpita, ma Atta sarà titolare"