Finalmente il tridente? Il CorSpor titola: "Idea Pulisic e Leao con Gimenez"

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Tante delle critiche e delle considerazioni che sono arrivate in questi ultimi giorni all'indirizzo del Milan, dopo la sconfitta patita al "Diego Armando Maradona" contro il Napoli, sono state incentrate sul modulo utilizzato da Allegri. Va detto che con il 3-5-2 i rossoneri sono arrivati, oggi al 10 aprile, a essere a 6 punti di vantaggio sul quinto posto: una situazione per cui i rossoneri avrebbero firmato. Va però anche sottolineato che nell'ultimo periodo, specialmente offensivamente, questo schieramento tattico abbia portato davvero pochi frutti.

Ed è per tale ragione che Allegri con il suo staff hanno lavorato negli ultimi giorni, in vista della gara di domani alle 18 a San Siro contro l'Udinese valevole per il 32 turno di Serie A, su come poter rendere più efficace l'attacco milanista. La risposta potrebbe essere passare finalmente al tridente, al 4-3-3. Ieri sono state fatte delle prove in allenamento e il Corriere dello Sport questa mattina titola così: "Idea tridente, Pulisic e Leao con Gimenez". Sostanzialmente si potrebbe vedere l'attacco che a inizio stagione era considerato come quello titolarissimo.