Il Milan cambia pelle, la Gazzetta: "Attacco a tre punte. Leao in dubbio"

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La sconfitta nella sera di Pasquetta al "Maradona" contro il Napoli ha condannato i rossoneri al terzo posto in classifica, momentaneo, e ad abbandonare ogni idea di rimonta Scudetto, con la testa ora preoccupata dal non dilapidare il vantaggio sulla Juventus sesta in classifica. Dopo la gara contro i partenopei è partito l'esame di coscienza a Milanello con tanti elementi presi in considerazione: sul banco degli imputati, più di ogni altro fattore, la questione del modulo, con il 3-5-2 che non sembra più dare i suoi frutti, specialmente in fase offensiva.

Ed è per questo che Allegri sta pensando di cambiare pelle in vista della gara di domani contro l'Udinese, che si giocherà a San Siro alle ore 18 e che sarà valevole per il 32° turno del campionato di Serie A Enilive. La Gazzetta dello Sport questa mattina coglie al volo quelle che sono state le prove di ieri in allenamento a Milanello e titola: "Prove anti-Udinese. Attacco a tre punte, Leao resta in dubbio". Si potrebbe finalmente passare all'attacco a tre. Due posti sembrano assegnati a Pulisic, a destra, e Gimenez, al centro. A sinistra c'è il dubbio Leao-Nkunku.