Si cambia a centrocampo, CorSport: "Loftus e Fofana via?". A tutta su Goretzka

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Il calciomercato è stato un grandissimo protagonista dell'ultima settimana, accorciata, del Milan: i rossoneri hanno perso l'occasione di tentare una rimonta già abbastanza improbabile sull'Inter e ora devono difendere il loro terzo posto che significherebbe ritorno in Champions League. Allo stesso tempo dirigenza e club hanno iniziato a muoversi per le trattative della prossima estate, con cui consegnare a Massimiliano Allegri una rosa più forte e possibilmente in linea con le sue richieste.

Uno dei reparti che sarà considerato da molto vicino è quello del centrocampo, con una piccola rivoluzione che potrebbe accadere nei mesi estivi. A parlarne, questa mattina, è il Corriere dello Sport che mette sul tavolo del dibattito due possibili addii: "Loftus-Cheek e Fofana via?". Da entrambi i giocatori lo staff tecnico si aspettava qualcosina in più quest'anno: Allegri aveva chiesto circa 15 gol in due, ne sono arrivati dieci in meno del previsto. L'inglese ha estimatori in patria, mentre il francese piace soprattutto in Turchia. Per sostituirli il tecnico livornese ha già indicato il nome di Leon Goretzka, in scadenza con il Bayern a fine anno: sul classe 1995 c'è tanta concorrenza ma il Diavolo si è mosso per tempo e potrebbe avere una risposta già entro fine aprile.