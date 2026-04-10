Tuttosport titola: "Cura per il mal di gol: provato anche il 4-3-3"

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Domani pomeriggio, in occasione della 32^ giornata del campionato di Serie A Enilive, il Milan ospita l'Udinese a San Siro con l'obiettivo di ritrovare subito i tre punti e scacciare i fantasmi di una possibile rimonta delle squadre inseguitrici per il posto Champions League. Per farlo Massimiliano Allegri, dopo le critiche post-Pasquetta e sconfitta contro il Napoli, sta pensando di dare un nuovo volto alla sua squadra, quantomeno dal punto di vista tattico in campo.

Il 3-5-2 che, va detto per onorare il vero, ha portato il Milan fino a qui in questa stagione, sembra non essere più efficace come nella prima parte dell'anno: a soffrire sono soprattutto gli attaccanti, mai veramente in palla ma in questo periodo più in difficoltà che mai, anche quelli come Leao e Pulisic che avevano trovato il modo di essere decisivi. Si pensa al tridente e al 4-3-3, come scrive oggi l'edizione di Tuttosport: "La cura per il mal di gol. Provato anche il 4-3-3".