Capello: "Fonseca si merita grandi complimenti. Abraham-Morata coppia da confermare"

Il Milan è tornato a vincere un derby dopo sei ko di fila e lo ha fatto anche grazie alla scelte coraggiose di Paulo Fonseca che ha messo in campo le due punte dall'inizio. Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico rossonero Fabio Capello ha voluto complimentarsi con l'allenatore portoghese: "Si merita grandi complimenti. Abraham e Morata mi sono piaciuti molto. Non sono centravanti d’area, ma sanno cosa vuol dire muoversi per la squadra, aiutare, aprire spazi, pressare, fare quella corsa in più. La vittoria del Milan è cominciata dal loro spirito di sacrificio. Per come la vedo io, confermerei Abraham e Morata in coppia tutta la vita anche in futuro.

La vittoria nel derby darà sicuramente più tranquillità a Fonseca, soprattutto nel lavoro quotidiano. Il Milan ha raggiunto l’Inter in classifica, siamo solo all’inizio del campionato e tutto è ancora in ballo. La sconfitta, però, non credo avrà chissà che ripercussioni sui nerazzurri. Una battuta d’arresto può capitare, anche se inattesa e dolorosa".