Capitolo uscite, Tuttosport: "Oggi Jimenez al Bournemouth e Chukwueze al Fulham"
MilanNews.it
Queste ultime ore di calciomercato saranno caratterizzate non solo da operazioni in entrata, ma anche in uscita, come un po' tutta l'estate rossonera d'altronde. Uno dei nomi più caldi è sicuramente quello di Santiago Gimenez, giocatore che Igli Tare vorrebbe mandare in prestito, ma il Bebote si è imputato volendo restare a Milano per giocarsi le sue chance.
Nelle prossime ore, però, altri due giocatori si prenderanno la scena. Scrivono infatti i colleghi di Tuttosport che "Oggi Jimenez al Bournemouth e Chukwueze al Fulham". Per lo spagnolo classe 2005 il Milan ha raggiunto un accordo proprio nella notte: trasferimento in prestito oneroso con diritto di riscatto al raggiungimento di determinate condizioni.
