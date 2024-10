Caso Ultras, Tuttosport riporta l'ordine della Procura ai club: "Tagliare i legami con la malavita"

Gli arresti di 19 capi Ultras di Inter e Milan nella giornata di ieri, con relative indiscrezioni e intercettazioni che coinvolgono anche membri delle due società, hanno gettato un'ombra sul calcio milanese. I due club, come ribadito dal procuratore di Milano ieri, sono in realtà parte lesa ma dovranno dimostrare di non avere rapporti con le Curve o di averli tagliati. Proprio su questo verte il pezzo di questa mattina di Tuttosport che riferisce l'ordine della Procura ai due club: "Dovete tagliare i legami con la malavita".

Nell'occhiello si legge: "A margine dei 18 arresti, i pm impongono a Milan e Inter di troncare con gli ultras". Coinvolta anche la procura federale come viene sottolineato nel sottotitolo: "Il procuratore federale Chinè ha aperto un fascicolo: le norme Figc vietano (ai club, ndr) di aiutare gli ultras". Viene poi ribadito che i due club sono parte lesa di questa vicenda ma solo se dimostreranno, appunto, di non avere legami con le attività di stampo mafioso delle due curve. In caso contrario, eventuali parti coinvolte rischiano multe e inibizioni: era successo ad Andrea Agnelli nel 2017.