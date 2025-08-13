Caso Vlahovic, Tuttosport: "Pronto ad andarsene. Aspetta Allegri"

vedi letture

Continua a tenere banco, in questa sessione estiva di calciomercato, il caso Dusan Vlahovic. Il calciatore è chiaramente fuori dal progetto Juventus e si sta cercando un acquirente che possa mettere sul tavolo i circa 20 milioni richiesti dal club per farlo partire a meno di un anno dalla scadenza del suo contratto che, in ogni caso, non verrà rinnovato. Dunque queste sono le ultime settimane per i bianconeri in cui trovare qualcuno disposto a pagare per prendersi l'attaccante serbo.

Lo stesso Vlahovic si guarda intorno e vorrebbe un club top internazionale, il Milan in cima alla lista dei desideri. O almeno così riferisce questa mattina Tuttosport che titola così: "Dusan è pronto ad andarsene. Aspetta Allegri". Poi viene aggiunto: "Vlahovic non vuole restare a tutti i costi in scadenza e segue con attenzione le manovre del Milan in attacco su Hojlund". Al momento i rossoneri hanno virato sul danese per una questione di costi: il centravanti dello United può arrivare in prestito e ha un ingaggio decisamente più contenuto.