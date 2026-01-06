Casting in difesa. Il QS: "Skriniar e Kim sono più lontani. Milan su Gatti"

Dopo il centravanti il Milan per ritenersi completo al 100% ha bisogno anche di un difensore centrale, uno di quelli duttili in grado di giocare sia centrale che braccetto in questa nuova difesa a 3 di Massimiliano Allegri. Le condizioni imposte dal club rossonero sono chiare, ma nel corso di questi giorni continuano ad uscire fuori nomi importanti per la retroguardia rossonera.

Scrive però questa mattina Il QS, edizione Il Giorno, che due sogni come "Skriniar e Kim sono più lontani", soprattutto per una questione economica considerati gli stipendi che rispettivamente percepiscono in Turchia e Germania. A fronte di questo il raggio d'azione e d'interesse della dirigenza rossonera si è spostato "su Gatti" della Juventus, che a quanto pare sarebbe una richiesta esplicita di Massimiliano Allegri.