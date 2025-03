Cesc ha stregato il Milan. Il CorSport: "Il sogno Fabregas che ricorda Sacchi"

Questo finale di stagione dirà tanto sul Milan che sarà, anche perché non solo si capirà se la formazione rossonera parteciperà ad una qualsiasi competizione europea nella prossima stagione, ma si conoscerà anche il nome del nuovo direttore sportivo, al quale verrà affidata la ricostruzione del Diavolo, a partire da chi siederà in panchina.

Sergio Conceiçao ha bisogno di un miracolo per salvare la propria posizione, ed è per questo che dalle parti di via Aldo Rossi starebbero cominciando a girare i nomi di quegli allenatori che potrebbero fare al caso del Milan nella prossima stagione. Massimiliano Allegri è senza ombra di dubbio quello più ridondante, ma la dirigenza del Milan sarebbe rimasta stregata da un profilo giovane, ma di carattere, che rilascia un po' le vibes del primo Arrigo Sacchi.

In merito al futuro della panchina rossonera Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato "Il sogno Fabregas che ricorda Sacchi", in quanto l'allenatore spagnolo sembrerebbe essere ad oggi uno tra i preferiti della dirigenza per sostituire Sergio Conceiçao.