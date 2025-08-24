Colpo Cremonese a San Siro. Il CorSport: "Milan al buio. EuroBonazzoli"

Sono bastati 90 minuti più recupero a far svanire anche quel poco di entusiasmo che si era creato attorno al nuovo Milan di Max Allegri. Terminata la sfida la squadra è stata accompagnata negli spogliatoi dai fischi non assordanti ma comunque rumorosi di San Siro, che inevitabilmente si sarebbe aspettato un inizio di campionato diverso dopo i disastri della passata stagione.

Adesso toccherà ad Allegri mettere mano alla sua squadra e toccare i tasti giusti per ripartire, ma quello che resta è un avvio di stagione stordante e deludente. In merito al colpo della Cremonese di ieri sera Il Corriere dello Sport ha titolato "Milan al buio. EuroBonazzoli", dando anche i giusti meriti al match winner Bonazzoli, autore di una rete che si candida subito come una delle più belle del campionato.