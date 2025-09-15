Condò sul CorSera: "Il fuoriclasse Luka Modric, direttore d’orchestra e bomber"
Paolo Condò, sulle pagine del Corriere della Sera, ha commentato così la vittoria di ieri del Milan contro il Bologna, arrivata grazie ad un gol di Luka Modric: "Il Milan benedice l’idea di ingaggiare Luka Modric, che oltre a dirigere l’orchestra mettendo ordine fra i vari assaltatori s’incarica di segnare il gol che abbatte il Bologna. Allegri sale così a quota 6, e i tre punti sono fondamentali per tre motivi: è rimasto in scia delle battistrada, ha sorpassato l’Inter accentuandone il nervosismo — mors tua vita mea — e ora guarda più leggero il calendario in arrivo.
Da qui alla sosta il Milan andrà a trovare la robustissima Udinese, accoglierà il Napoli e infine visiterà la Juve. C’è ancora molto da mettere a punto, basti pensare che Leao non ha ancora visto il campo, che Nkunku ha cominciato a togliersi di dosso la polvere (ma che idea si sarà fatto del Var italiano?) e che Gimenez vaga ancora nel territorio nebbioso in cui sfortunati e sciagurati si mescolano".
