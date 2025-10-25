Contro il Pisa il Milan non va oltre il pari. Tuttosport: "Fuga frenata"

di Lorenzo De Angelis

Contro il PIsa dell'ex Alberto Gilardino il Milan non va oltre il pari. E per come si era messa la partita questo risultato dovrebbe andare largo al Diavolo e stretto ai nerazzurri, ma la realtà è che questa partita la formazione di Max Allegri doveva portarla a casa per tentare un mini allungo sulle rivali. 

Invece, come scrive questa mattina Tuttosport, "Fuga frenata", con serio rischio che da primo il Milan possa addirittura ritrovarsi terzo al termine di questa ottava giornata di Serie A