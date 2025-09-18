CorSera (ed. Milano) in prima pagina: "Primo sì alla vendita di San Siro"

Questo il titolo in prima pagina dell'edizione milanese del Corriere della Sera: "Primo sì alla vendita di San Siro". La delibera per la cessione di San Siro a Milan e Inter è stata approvata ieri in Giunta, ora la parola passa alle commissioni e soprattutto al Consiglio Comunale che dovrà pronunciarsi entro la fine del mese di settembre. Il costo complessivo sarà di 197 milioni di euro, con il Comune di Milano che comparteciperà con 22 milioni.

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato così ieri a Sky Sport: "Non ho ancora letto la delibera, sono tante pagine ma è un passo avanti dei un percorso iniziato tanti anni fa e che è quasi arrivato alla fine. Abbiamo un obiettivo, faremo a Milano il più bello stadio di Europa perché Milano lo merita. Spenderemo un sacco di soldi, sarà un grande stadio che renderà orgogliosi tutti i milanesi".

