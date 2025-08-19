CorSera: "Leao tiene Allegri col fiato sospeso. Oggi gli esami, in dubbio per sabato"
"Leao tiene Allegri col fiato sospeso. Oggi gli esami, in dubbio per sabato": titola così stamattina il Corriere della Sera che spiega che in casa rossonera c'è un po' di preoccupazione dopo il problema muscolare rimediato domenica da Rafael Leao nel match di Coppa Italia contro il Bari. Oggi il giocatore si sottoporrà gli esami strumentali per capire l'entità del suo infortunio al polpaccio e i tempi di recupero.
Ovviamente nessuno a Milanello vuole correre rischi e quindi se emergerà un problema anche di lieve entità, il portoghese verrà risparmiato per la prima partita di campionato di sabato a San Siro contro la Cremonese. La sensazione comunque è che non dovrebbe trattarsi di nulla di particolarmente grave.
