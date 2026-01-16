CorSera: "Milan, che rimonta. Pensierino all’Inter"

"Milan, che rimonta. Pensierino all’Inter": titola così stamattina il Corriere della Sera in merito alla vittoria in rimonta di ieri del Diavolo che ha battuto 3-1 in trasferta il Como e si è riavvicinato alla vetta della classifica che ora è a tre punti di distanza. I rossoneri hanno risposto ai nerazzurri che mercoledì avevano vinto con fatica contro il Lecce. Dopo il peggior primo tempo della stagione, sono stati decisivi per il successo milanista le parate di Mike Maignan e la doppietta di Adrien Rabiot (di Nkunku su rigore l'altro gol del Milan).

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 46

Milan 43

Napoli 40

Roma 39

Juventus 39

Como 34

Atalanta 31

Bologna 30

Lazio 28

Udinese 26

Sassuolo 23

Torino 23

Cremonese 22

Parma 22

Genoa 19

Cagliari 19

Lecce 17

Fiorentina 14

Verona 13

Pisa 13