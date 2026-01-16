CorSera: "Milan, che rimonta. Pensierino all’Inter"
"Milan, che rimonta. Pensierino all’Inter": titola così stamattina il Corriere della Sera in merito alla vittoria in rimonta di ieri del Diavolo che ha battuto 3-1 in trasferta il Como e si è riavvicinato alla vetta della classifica che ora è a tre punti di distanza. I rossoneri hanno risposto ai nerazzurri che mercoledì avevano vinto con fatica contro il Lecce. Dopo il peggior primo tempo della stagione, sono stati decisivi per il successo milanista le parate di Mike Maignan e la doppietta di Adrien Rabiot (di Nkunku su rigore l'altro gol del Milan).
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 46
Milan 43
Napoli 40
Roma 39
Juventus 39
Como 34
Atalanta 31
Bologna 30
Lazio 28
Udinese 26
Sassuolo 23
Torino 23
Cremonese 22
Parma 22
Genoa 19
Cagliari 19
Lecce 17
Fiorentina 14
Verona 13
Pisa 13
