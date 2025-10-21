CorSera: "Modric & Leao, la 'strana' coppia: Luka fa lo psicologo, Rafa è incantato"

"Modric & Leao, la 'strana' coppia: Luka fa lo psicologo, Rafa è incantato": titola così questa mattina il Corriere della Sera che analizza il grande feeling che sta crescendo sempre di più tra Rafael Leao e Luka Modric. Chi vive Milanello quotidianamente svela che il numero 10 milanista ha una grande venerazione per l'ex Real Madrid, pari se non addirittura superiore a quella che aveva per Zlatan Ibrahimovic quando tornò in rossonero.

Dopo la doppietta di Leao contro la Fiorentina, Modric ha dichiarato: "Rafa è fantastico, non vedevo l’ora di giocare con lui, sfortunatamente è rimasto fuori a lungo, ma questo è il Rafa di cui abbiamo bisogno. È un talento fantastico, per me è uno dei migliori al mondo e può migliorare. Dipende da lui". Anche il portoghese nel post-partita ha speso belle parole per l'ex Real Madrid: "Quando Luka è arrivato a Milanello mi ha dato un abbraccio e ha detto che mi voleva aiutare, giocare con un compagno così mi aiuta a crescere, mi darà tanti assist".

