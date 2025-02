CorSera: "Penalty, furia Inzaghi. L’ironia di Conceicao: 'Forse è deluso'"

Non sono mancate le polemiche dopo il derby di Milano di ieri sera, in particolare da parte dell'Inter che nel post-partita ha protestato molto per un rigore non dato a Thuram dopo un contrasto con Pavlovic. "Penalty, furia Inzaghi. L’ironia di Conceicao: 'Forse è deluso'" è il titolo odierno del Corriere della Sera che riporta le parole del tecnico nerazzurro nel post-partita: "Tre pali, tre gol annullati, un rigore clamoroso non dato. Purtroppo non siamo riusciti ad andare oltre gli episodi: il fallo da sanzionare con il penalty l’ho già rivisto ed è meglio che non lo riguardi sennò è peggio. È impossibile non darlo: posso capire che non lo scorga l’arbitro perché arriva Theo ma chi sta seduto alla Var non può non chiamare Chiffi.

Ultimamente ci stanno capitando spesso errori del genere. Troppi episodi negativi contro l’Inter dalla Supercoppa in poi: dopo il gol di Theo realizzato nonostante il fallo di Morata su Asllani, Thuram è stato travolto con il Bologna e gli hanno dato fallo contro, Lautaro ha ancora i punti sulla tibia per la gara con l’Empoli, a Lecce Baschirotto ha commesso fallo di mano".

Poco dopo è arrivata la risposta di Sergio Conceiçao che ha replicato sarcastico a Inzaghi: "Rigore? Non ho visto. Simone parla di quello di cui deve parlare. Forse ha detto certe cose perché era deluso, credendo di trovare un Milan inferiore e invece ha affrontato una squadra forte e ambiziosa".