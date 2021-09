CorSera: "Scudetto 'sdoganato'. Il Milan dei baby diavoli non si pone più limiti"

"Scudetto 'sdoganato'. Il Milan dei baby diavoli non si pone più limiti": titola così questa mattina il Corriere della Sera che spiega che in casa rossonera diversi giocatori hanno parlato negli ultimi giorni di obiettivo scudetto per il Diavolo. L'ultimo in ordine di tempo è stato Olivier Giroud, il quale ha dichiarato a Telefoot: "È un obiettivo chiaro, netto e preciso, abbiamo tutto per vincere, la qualità e i giovani".