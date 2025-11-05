CorSera: "Vendita di San Siro: oggi è il giorno del rogito"

Quella di oggi sarà una giornata storica per Milano in quanto verrà firmato il rogito per la vendita di San Siro e delle aree limitrofe a Milan e Inter. "Vendita di San Siro: oggi è il giorno del rogito" è il titolo odierno dell'edizione milanese del Corriere della Sera che ricorda che lo stadio e le zone circostanti verranno ceduto ai due club per 197 milioni di euro, di cui per 22 milioni il Comune di Milano comparteciperà alle spese.

La firma sul contratto di compravendita era prevista già per la fine della scorsa settimana, ma è slittata per alcuni problemi tecnici con le banche. Tutti i nodi sono stati risolti e dunque oggi lo stadio di San Siro cambierà ufficialmente proprietario, passando nelle mani di Milan e Inter. Intanto, ieri il consigliere Enrico Fedrighini ha presentato un ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia perché venga annullata la delibera approvata dall’Aula lo scorso 29 settembre.

