Tuttosport titola: "Baresi, il post più bello: 'Viva la vita'"

Tuttosport in edicola oggi titola così: "Baresi, il post più bello: 'Viva la vita'". Franco Baresi, grande ex capitano rossonero e attuale vice-presidente onorario del Milan che sta lottando contro un nodulo polmonare, ha pubblicato nelle scorse ore un post su Instagram con alcune sue foto da calciatore e la scritta "Viva la vita".

Sotto il post social di Baresi, che sta lottando come un leone, diversi messaggi anche di ex compagni di squadra come Paolo Maldini e Giovanni Galli. L'ex Capitano ha superato la prima fase di ciclo di chemioterapia molto pesanti e da lottatore qual è, sta meglio ed è in fase di recupero, seppur ancora sotto cure.