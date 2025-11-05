Tuttosport titola: "Baresi, il post più bello: 'Viva la vita'"
Tuttosport in edicola oggi titola così: "Baresi, il post più bello: 'Viva la vita'". Franco Baresi, grande ex capitano rossonero e attuale vice-presidente onorario del Milan che sta lottando contro un nodulo polmonare, ha pubblicato nelle scorse ore un post su Instagram con alcune sue foto da calciatore e la scritta "Viva la vita".
Sotto il post social di Baresi, che sta lottando come un leone, diversi messaggi anche di ex compagni di squadra come Paolo Maldini e Giovanni Galli. L'ex Capitano ha superato la prima fase di ciclo di chemioterapia molto pesanti e da lottatore qual è, sta meglio ed è in fase di recupero, seppur ancora sotto cure.
