Giornata storica: da oggi San Siro sarà di Milan e Inter. Poi al via il progetto del nuovo stadio

Milano si prepara a vivere oggi una giornata storica: lo stadio di San Siro (più le aree limitrofe) diventerà infatti ufficialmente di proprietà di Milan e Inter che lo acquisteranno dal Comune di Milano per 197 milioni di euro, valutazione data qualche mese fa dall’Agenzia delle Entrate. Tra mattina e pomeriggio ci sarà la firma del rogito, poi i due club potranno finalmente iniziare a progettare il nuovo impianto da 71500 posti. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.

Sul sito del Comune di Milano è stato pubblicato il "Documento Descrittivo del Progetto del Nuovo Stadio di Milano per AC Milan e FC Internazionale". Ecco cosa prevede il progetto del nuovo stadio: "Capienza di 71.500 posti, con visibilità ottimale da ogni settore; inclinazione degli spalti studiata per replicare l’atmosfera di San Siro; contenimento dell’impatto acustico tramite interventi specifici; percorsi ampi e razionali con punti ristoro, bar, ristoranti, aree merchandising; spazi premium per hospitality ed eventi aziendali; accessibilità universale in ogni settore; parcheggi interrati sotto il podio per facilitare l’accesso; spostamento e ricostruzione del Tunnel Patroclo; realizzazione di ca 140.000 mq di verde, inclusi 52.000 mq di verde profondo; uso di tecniche di costruzione moderne, ad alta efficienza energetica e sostenibili; neutralità carbonica attraverso l’acquisto di “Carbon Credits” o attraverso altre formule consentite".

