Gazzetta: "Niente nazionali: Pulisic e Gimenez restano a Milano"

vedi letture

"Niente nazionali: Pulisic e Gimenez restano a Milano": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che Christian Pulisic e Santiago Gimenez non verranno convocati rispettivamente da Stati Uniti e Messico durante la prossima sosta per le nazionali. L'attaccante americano rientrerà in campo sabato sera a Parma, mentre il messicano ha deciso di fermarsi per recuperare definitivamente dal problema alla caviglia che lo sta tormentando nell'ultimo periodo.

Questo il suo annuncio ieri su Instagram: "Da diversi mesi sto giocando con un infortunio alla caviglia che non mi ha permesso di essere al 100%, né di sentirmi a mio agio in campo. Con determinazione ho continuato ad aiutare la squadra, ho continuato a giocare, ma il dolore è aumentato: è arrivato il momento di fermarmi. Adesso devo concentrarmi sul recupero e prepararmi per tornare con voi il prima possibile. Dio ha il controllo. Grazie per il supporto, a presto!".

