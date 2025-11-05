Mercato Milan, il CorSport titola: "Attacco di Panichelli"

In merito al possibile mercato invernale del Milan, il Corriere dello Sport titola così stamattina: "Attacco di Panichelli". I rossoneri seguono Joaquín Panichelli, centravanti classe 2002 dello Strasburgo che il Diavolo seguo dai tempi del River Plate, che potrebbe diventare un'idea concreta a gennaio se Santiago Gimenez e Christopher Nkunku continueranno a non dare garanzie soprattutto a livello realizzativo.

Joaquin Panichelli è un centravanti di struttura, forte nel gioco aereo e capace di fare reparto da solo. Insomma, l'attaccante allegriano per eccellenza. Guai però a pensare che l'argentino sia un "9" statico: attacca la profondità, si muove molto e sta dimostrando di avere anche una discreta incisività in zona gol (9 gol in 11 partite in Francia non sono un caso). La "metratura europea" che porta in dote si combina con una buona tecnica di base, qualità che al nuovo Milan di Massimiliano Allegri potrebbero fare comodo.

