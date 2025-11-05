Tuttosport: "Il Milan in pressing per tenersi Pulisic"

Oggi alle 08:20
di Enrico Ferrazzi

Tuttosport titola così questa mattina: "Il Milan in pressing per tenersi Pulisic". L'attaccante americano dovrebbe tornare sabato a Parma dopo aver smaltito il problema muscolare rimediato durante la sosta di ottobre per le nazionali. Il giocatore è sceso in campo nonostante non fosse al meglio nell'amichevole contro l'Australia e si è infortunato. 

In via Aldo Rossi, sperano poi che Pulisic non venga convocato dagli Stati Uniti per le due amichevoli che la squadra di Pochettino giocherà durante la sosta che inizierà dopo la gara in casa del Parma. I rossoneri vogliono trattenere Capitan America a Milanello dove avrà la possibilità di allenarsi per tornare al top della forma in vista del derby contro l'Inter in programma il 23 novembre. 
 