Milan, oggi l'Assemblea degli azionisti. Prima il rogito per San Siro

Sarà un pomeriggio molto intenso in casa rossonera: ii svolgerà infatti, in seconda convocazione, l’assemblea degli azionisti del Milan chiamata a ratificare il bilancio 2024-25 che ha chiuso con un utile di 2.9 milioni, facendo registrare un segno positivo per il terzo anno consecutivo. Prima però è in programma la firma del rogito che porterà al cambio di proprietà di San Siro e delle aree limitrofe che passeranno dalle mani del Comune di Milano a quelle di Milan e Inter.

Il prezzo del Meazza e delle zone circostanti è di 197 milioni di euro. Nel contratto che verrà firmato nel primo pomeriggio sono stati inseriti anche alcuni obblighi per i due club, tra cui per esempio che il prossimo 6 febbraio lo stadio di San Siro dovrà ospitare la cerimonia d'inaugurazione dell'Olimpiade invernale.

