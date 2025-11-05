Milan, Gabbia in campo 900' in Serie A: sempre titolare e mai sostituito, nessuno come lui
Matteo Gabbia, che rispetto allo scorso ha alzato notevolmente il suo rendimento, così come anche gli altri difensori che erano in rosa, cioè Fikayo Tomori e Strahinja Pavlovic, ha collezionato finora 900' in Serie A: il difensore italiano è stato schierato sempre titolare da Max Allegri nelle prime 10 giornate e non è mai stato sostituito. E' l'unico giocatore della rosa milanista ad essere rimasto sempre in campo in campionato (alle sue spalle in questa speciale classifica c'è Modric con 975'). Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport.
Questo il programma dell'11^ giornata di Serie A:
VENERDÌ 7
ore 20.45, Pisa-Cremonese
SABATO 8
ore 15, Como-Cagliari
ore 15, Lecce-Hellas Verona
ore 18, Juventus-Torino
ore 20.45, Parma-Milan
DOMENICA 9
ore 12.30, Atalanta-Sassuolo
ore 15, Bologna-Napoli
ore 15, Genoa-Fiorentina
ore 18, Roma-Udinese
ore 20.45, Inter-Lazio
