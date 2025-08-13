Da Milanello, il CorSport: "Pulisic migliora e Jashari scopre l'effetto che fa"

vedi letture

Il Milan continua a lavorare duramente al centro sportivo di Milanello per preparare il primo impegno ufficiale della stagione. Domenica sera a San Siro, alle ore 21.15, arriverà il Bari per giocarsi i trentaduesimi di Coppa Italia, competizione in cui i rossoneri l'anno scorso sono giunti fino in finale con un bel percorso prima di perdere amaramente contro il Bologna. Dal campo di allenamento arrivano buone notizie, specialmente da Christian Pulisic che ha saltato le ultime amichevoli per problemi fisici.

Il Corriere dello Sport questa mattina cerca di fare il punto della situazione e titola così: "Pulisic migliora e Jashari scopre l'effetto che fa". L'americano sta smaltendo il fastidio alla caviglia e spera di poter essere a disposizione già contro il Bari. Si è rivisto anche Alex Jimenez dopo una settimana di lavoro con il Milan Futuro, mentre domani sarà il momento di Ardon Jashari per presentarsi davanti ai suoi nuovi tifosi in conferenza stampa: ieri il turno di Estupinan e Pietro Terracciano.