Da salva-Milan ai fischi di San Siro. La Gazzetta: "Gimenez è un mistero"

La partita di sabato contro la Cremonese ha attivato un campanello d'allarme che Max Allegri non ha potuto ignorare. Sicuramente il giocatore non è ancora in condizione, essendo arrivato a Milano solo lo scorso 5 agosto, ma Santiago Gimenez ha dato l'impressione di essere inadatto non tanto al contesto rossonero, quanto allo stile di gioco dell'allenatore.

Addirittura la partita di sabato la conclusa senza neanche un tiro in porta, una cosa impensabile per un attaccante che aveva la possibilità di rialzarsi e mettere momentaneamente a tacere le tante critiche che gli sono state mosso contro. La situazione attorno al Bebote è delicata, con La Gazzetta che questa mattina titolat "Gimenez è un mistero", anche perché nell'arco di 6 mesi si è passato dal definirlo il salva-Milan ai fischi assordanti di San Siro.