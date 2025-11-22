Damiani: "Due come Tare e Ausilio fanno la differenza come chi scende sul rettangolo verde la domenica"

"Difficile scegliere e avere una preferenza tra Piero Ausilio e Igli Tare. Sono due cari amici e posso solo che parlarne bene”. Parole di Oscar Damiani, noto procuratore ed intermediario che ha rilasciato un’intervista a Tuttosport.

“Lo faccio non per il rapporto che ci lega, ma perché sono due top nel loro settore e i risultati ottenuti in questi anni parlano per entrambi. Non a caso anche grazie al loro lavoro Inter e Milan sono di nuovo ai vertici. Giustamente parliamo sempre di chi va in campo, ma le squadre che vincono e ottengono risultati brillanti hanno sempre alle spalle dirigenti abili e capaci. Due così fanno la differenza come chi scende sul rettangolo verde la domenica".

In cosa si somigliano?

“Entrambi hanno grande personalità e sono molto decisi nel perseguire gli obiettivi che si sono prefissati. Attenzione però: a dispetto dei loro caratteri forti sono molto abili a mediare con gli agenti e i proprietari dei rispettivi club per portare avanti e soprattutto a termine le trattative".