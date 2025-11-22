Milan ed Inter, dopo il rogito di San Siro stop ai biglietti gratuiti per i consiglieri comunali
Domani ci sarà il primo Derby della Madonnina con Milan ed Inter ufficialmente co-proprietari dello stadio di San Siro, dopo la firma del rogito avvenuta il 5 novembre: un passaggio importante che ha sancito la vendita dello stadio e tutte le aree limitrofe ai due club.
L’edizione odierna di Repubblica-Milano riporta che la vigilia della stracittadina porta anche un’ulteriore novità: lo stop ai biglietti gratuiti per i consiglieri comunali. Alessandro Giungi, grande tifoso rossonero e consigliere comunale commenta: “È una scelta comprensibile una volta che i club hanno preso possesso dello stadio. L’abbiamo accettato senza presentare richieste o istanze”. Cosa cambia per il grande pubblico? Nulla. Tant’è che domenica sera sono attesi circa 73 mila spettatori.
Il vecchio San Siro, pieno di storia e ricordi, sarà abbattuto per lasciare spazio ad un nuovo impianto che dovrebbe essere pronto per gli Europei del 2032. Il presidente dell’Inter Beppe Marotta ha commentato entusiasta: “Questa cosa ha un significato epocale che traccia un solco importante per il futuro. Il derby è una sana rivalità, che è il bello dello sport. Amici sempre, antagonisti nei 90 minuti. Il nuovo stadio, consentirà di colmare quel gap che esiste tra club italiani ed europei”. A Marotta fa eco il presidente Scaroni, che sottolinea come i due club “fuori dal campo hanno fatto un percorso complicato in perfetta sintonia. Il nuovo San Siro sarà più confortevole, accessibile a tutti, senza aumentare i prezzi popolari.
Poi un pensiero anche sul derby: “Milano è capace di trasformare un antagonismo in campo in un clima amichevole di competizione anche al di fuori”.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan