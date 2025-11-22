Inter-Milan, le due facce del derby: Chivu resta in famiglia, Max sceglie il ritiro
La Gazzetta dello Sport in edicola oggi racconta di come il derby non ha cambiato le abitudini di Inter e Milan. Chivu, come per ogni vigilia di un match casalingo, ha lasciato che i giocatori dormano a casa, con le famiglie: il ritrovo è schedulato per domattina ad Appiano Gentile.
Allegri dal canto suo rimane fedele a quanto fatto finora: ritiro e serata a Milanello tutti insieme, con la squadra che domattina, al risveglio, sarà già pronta per l’ultima seduta di allenamento nel centro sportivo di Carnago.
La rosea scrive di come Chivu cerchi di alleggerire testa e tensioni, concedendo ai calciatori di passare del tempo con le proprie famiglie visto un calendario denso di impegni e viaggi: un cambio di rotta netto rispetto al recente passato con Simone Inzaghi.
Allegri invece, visto la necessità di riportare in alto il Milan dopo l’ultima stagione disastrosa, vuole avere tutto sotto controllo, vigilia delle partite compresa: una scelta necessaria per creare uno spirito di gruppo ancora più forte. Alla Juventus aveva lo stesso modus operandi.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan