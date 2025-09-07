De Winter e Ricci scalpitano. Athekame e Odogu avranno invece bisogno ancora un po' di tempo

vedi letture

Questo inizio di stagione ha un po' delineato quelle che sono le nuove gerarchie all'interno del Milan, che potrebbe però cambiare considerati gli arrivi di Nkunku e Rabiot nell'ultima settimana di calciomercato. La situazione potrebbe evolversi da un momento all'altro, ma nelle retroguardie ci sarebbero alcuni calciatori che scalpitano per avere la loro occasione.

Koni De Winter e Samuele Ricci rientrano in questa categoria, visto che per qualità tecniche (e tattiche) potrebbero presto tornare più che utili alla causa di questo nuovo Milan. Ovviamente Allegri dovrà ritagliare loro uno spazio apposito all'interno di questo scacchiere, ma non sarà complicatissimo considerando anche la predisposizione al lavoro dei due. Ci vorrà invece un altro po' di pazienza per Athekame e Odogu, due giovani talenti che potranno però diventare colonni portanti del Milan del futuro.