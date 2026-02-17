Domani c'è il Como. Gazzetta: "Il Milan non molla. Meno partite e la carta derby: Allegri ci crede"
L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così in prima pagina: "Il Milan non molla. Meno partite e la carta derby: Allegri ci crede". Domani sera i rossoneri giocheranno il recupero contro il Como e avranno così la possibilità, in caso di successo, di tornare a -5 dall'Inter. Max Allegri continua a non voler parlare di scudetto, ma in cuor suo il pensiero c'è. Rispetto ai nerazzurri, il Diavolo ha molte meno partite da giocare e anche la carta derby in programma tra circa tre settimane.
Questa la classifica aggiornata della Serie A:
Inter 61
Milan 53*
Napoli 50
Roma 47
Juventus 46
Atalanta 42
Como 41*
Lazio 33
Bologna 33
Sassuolo 32
Udinese 32
Parma 29
Cagliari 28
Torino 27
Cremonese 24
Genoa 24
Lecce 24
Fiorentina 21
Pisa 15
Verona 15
*una partita in meno
