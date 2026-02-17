Domani c'è il Como. Gazzetta: "Il Milan non molla. Meno partite e la carta derby: Allegri ci crede"

vedi letture

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così in prima pagina: "Il Milan non molla. Meno partite e la carta derby: Allegri ci crede". Domani sera i rossoneri giocheranno il recupero contro il Como e avranno così la possibilità, in caso di successo, di tornare a -5 dall'Inter. Max Allegri continua a non voler parlare di scudetto, ma in cuor suo il pensiero c'è. Rispetto ai nerazzurri, il Diavolo ha molte meno partite da giocare e anche la carta derby in programma tra circa tre settimane.

Questa la classifica aggiornata della Serie A:

Inter 61

Milan 53*

Napoli 50

Roma 47

Juventus 46

Atalanta 42

Como 41*

Lazio 33

Bologna 33

Sassuolo 32

Udinese 32

Parma 29

Cagliari 28

Torino 27

Cremonese 24

Genoa 24

Lecce 24

Fiorentina 21

Pisa 15

Verona 15

*una partita in meno