Gazzetta: "Scudetto, noi ci siamo. Più energie e il derby, il Milan adesso ci crede"

"Scudetto, noi ci siamo. Più energie e il derby, il Milan adesso ci crede": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che, anche se Max Allegri continua a parlare di obiettivo Champions League, in casa rossonera il sogno scudetto è ancora vivo nonostante il -8 in classifica che potrebbe diventare -5 in caso di successo domani sera nel recupero contro il Como.

A Milanello ci credono e vogliono quantomeno provarci, sfruttando anche il fatto che il Milan ha molte meno partite da giocare visto che gli è rimasto solo il campionato, mentre l'Inter sarà impegnato anche in Champions League e in Coppa Italia. E poi c'è ancora il derby di ritorno da giocare: in caso di successo, il Diavolo potrebbe recuperare tre punti in una volta sola e dare una bella spallata mentale ai nerazzurri.