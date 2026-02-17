Verso Milan-Como, CorSport: "Saelemaekers rientra. Leao vuole un posto"

vedi letture

In vista di Milan-Como di domani sera, il Corriere dello Sport in edicola stamattina titola così: "Saelemaekers rientra. Leao vuole un posto". Alexis Saelemaekers ha smaltito il problema muscolare che lo ha tenuto fuori nelle ultime settimane, è tornato ieri ad allenarsi in gruppo e farà quindi parte dei convocati di Max Allegri per la gara contro i lariani. Si tratta di un recupero importante per il livornese, ma va anche detto che Zachary Athekame lo ha sostituto molto bene contro Bologna e Pisa.

Per quanto riguarda la probabile formazione rossonera, il tecnico milanisti ha qualche dubbio in attacco: Christopher Nkunku dovrebbe essere confermato dal primo minuto, mentre è da capire chi sarà il suo compagno di reparto. Rafael Leao, che è ben lontano dalla sua forma migliore, spera in una maglia da titolare, ma in corsa ci sono anche Niclas Fullkrug e Ruben Loftus-Cheek.