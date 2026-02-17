Milan, Cardinale non sarà a San Siro per le gare contro Como e Parma. Ipotesi derby?

vedi letture

Nuova visita a sorpresa domenica a Milanello da parte di Gerry Cardinale dopo quella dello scorso 21 gennaio. Il numero uno di RedBird è stato invece per la prima volta negli uffici della Lega Calcio Serie A dove ha incontrato i vertici della Lega e degli altri club, con i quali ha discusso di possibili sviluppi per la Serie A negli Stati Uniti.

Quando tornerà invece Cardinale a San Siro? Secondo quanto riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, il patron milanista non ci sarà domani per il recupero contro il Como e nemmeno domenica alle 18 per la gara contro il Parma. Un'ottima occasione per tornare sugli spalti potrebbe quindi essere il derby di Milano in programma nel week.end del 7-8 marzo.