QS: "Il 'bimbo' Paz lancia la sfida a Modric. Milan-Como è un duello generazionale"

Il Quotidiano Sportivo in edicola oggi titola così: "Il 'bimbo' Paz lancia la sfida a Modric. Milan-Como è un duello generazionale". Domani sera a San Siro è in programma il recupero della 24^ giornata di Serie A e tra i protagonisti più attesi ci sono sicuramente da una parte Luka Modric, reduce dal gol vittoria contro il Pisa, e dall'altra Nico Paz, talento classe 2004 della formazione di Fabregas.

MILAN-COMO, LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Mariani

Assistenti: Tegoni - Bindoni

IV uomo: Marcenaro

VAR: Gariglio

AVAR: Maresca

DOVE VEDERE MILAN-COMO

Data: mercoledì 18 febbraio 2026

Ora: 20.45

Stadio: San Siro

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision

Web: MilanNews.it