QS: "Il 'bimbo' Paz lancia la sfida a Modric. Milan-Como è un duello generazionale"
Il Quotidiano Sportivo in edicola oggi titola così: "Il 'bimbo' Paz lancia la sfida a Modric. Milan-Como è un duello generazionale". Domani sera a San Siro è in programma il recupero della 24^ giornata di Serie A e tra i protagonisti più attesi ci sono sicuramente da una parte Luka Modric, reduce dal gol vittoria contro il Pisa, e dall'altra Nico Paz, talento classe 2004 della formazione di Fabregas.
MILAN-COMO, LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Mariani
Assistenti: Tegoni - Bindoni
IV uomo: Marcenaro
VAR: Gariglio
AVAR: Maresca
DOVE VEDERE MILAN-COMO
Data: mercoledì 18 febbraio 2026
Ora: 20.45
Stadio: San Siro
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
