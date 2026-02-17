QS: "Il 'bimbo' Paz lancia la sfida a Modric. Milan-Como è un duello generazionale"

di Enrico Ferrazzi

Il Quotidiano Sportivo in edicola oggi titola così: "Il 'bimbo' Paz lancia la sfida a Modric. Milan-Como è un duello generazionale". Domani sera a San Siro è in programma il recupero della 24^ giornata di Serie A e tra i protagonisti più attesi ci sono sicuramente da una parte Luka Modric, reduce dal gol vittoria contro il Pisa, e dall'altra Nico Paz, talento classe 2004 della formazione di Fabregas. 

MILAN-COMO, LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Mariani
Assistenti: Tegoni - Bindoni
IV uomo: Marcenaro
VAR: Gariglio
AVAR: Maresca

DOVE VEDERE MILAN-COMO
Data: mercoledì 18 febbraio 2026
Ora: 20.45
Stadio: San Siro
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it