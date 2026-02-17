Scaroni torna a parlare del nuovo stadio di Milan e Inter: "Sarà iconico come il vecchio San Siro"

Nella giornata di ieri, Paolo Scaroni, presidente rossonero, è tornato a parlare del progetto del nuovo stadio con l'Inter, intervenendo alla presentazione del report «Your Next Milano 2026», curato da Assolombarda e Milano&Partners. Queste le sue parole riportate questa mattina dal Corriere della Sera: "Il Meazza è uno stadio iconico, ma chi l’ha fatto iconico? Il Milan e l’Inter. Quindi se faremo un nuovo stadio e vinceremo le partite sarà di nuovo iconico, perché siamo noi che diamo l’iconicità, non è il pezzo di terra o il pezzo di cemento. Ricordiamoci questo, perché sembra che il Meazza sia iconico di per sé".

Scaroni ha poi continuato: "Lo stadio rappresenta per noi circa il 20% delle nostre entrate. Con un nuovo stadio, senza aumentare i prezzi dei biglietti popolari, semplicemente per l’attività addizionale, noi contiamo di raddoppiare le nostre entrate. Da un punto di vista economico è un investimento che ha un ritorno importante, e nel nostro mondo un ritorno importante vuol dire successi sportivi, perché poi questo ritorno economico è usato per acquistare nuovi giocatori, remunerarli, far crescere i giovani. Il denaro è la benzina del nostro successo. Uno stadio che ci permette da un lato di aumentare i ricavi, e dall’altro di essere finalmente accessibile, aperto a tutti e che renda una zona di Milano una zona vissuta tutto l’anno e tutti giorni a noi sembra un obiettivo che coniuga interessi nostri e della nostra città”.