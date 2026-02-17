Milan, De Winter spinge per tornare titolare a Como: uno tra Tomori e Pavlovic potrebbe fargli posto

Domani sera il Milan ospiterà il Como a San Siro nel recupero della 24^ giornata di Serie A. Il match non si era potuto disputare lo scorso 8 febbraio a causa dell'indisponibilità dello stadio milanese che era occupato per la cerimonia d'inaugurazione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. In vista di questa gara, Koni De Winter, partito dalla panchina venerdì a Pisa (è entrato solo negli ultimi minuti dopo il rosso a Rabiot), punta a ritrovare una maglia da titolare: a fargii posto potrebbe essere uno tra Fikayo Tomori e Strahinja Pavlovic. Lo riferisce stamattina il Corriere dello Sport.

MILAN-COMO, LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Mariani

Assistenti: Tegoni - Bindoni

IV uomo: Marcenaro

VAR: Gariglio

AVAR: Maresca

DOVE VEDERE MILAN-COMO

Data: mercoledì 18 febbraio 2026

Ora: 20.45

Stadio: San Siro

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision

Web: MilanNews.it