Milan, De Winter spinge per tornare titolare a Como: uno tra Tomori e Pavlovic potrebbe fargli posto
Domani sera il Milan ospiterà il Como a San Siro nel recupero della 24^ giornata di Serie A. Il match non si era potuto disputare lo scorso 8 febbraio a causa dell'indisponibilità dello stadio milanese che era occupato per la cerimonia d'inaugurazione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. In vista di questa gara, Koni De Winter, partito dalla panchina venerdì a Pisa (è entrato solo negli ultimi minuti dopo il rosso a Rabiot), punta a ritrovare una maglia da titolare: a fargii posto potrebbe essere uno tra Fikayo Tomori e Strahinja Pavlovic. Lo riferisce stamattina il Corriere dello Sport.
MILAN-COMO, LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Mariani
Assistenti: Tegoni - Bindoni
IV uomo: Marcenaro
VAR: Gariglio
AVAR: Maresca
DOVE VEDERE MILAN-COMO
Data: mercoledì 18 febbraio 2026
Ora: 20.45
Stadio: San Siro
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it
