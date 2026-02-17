Gazzetta: "Prima il debutto in Lega, poi il ritorno a San Siro: Cardinale punta il derby"

"Prima il debutto in Lega, poi il ritorno a San Siro: Cardinale punta il derby": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che, dopo essere stato domenica a Milanello per vedere Allegri e la squadra rossonera, Gerry Cardinale è stato ieri per la prima volta negli uffici della Lega Calcio Serie A dove era in programma l'Assemblea. Il numero uno di RedBird ha avuto così la possibilità di incontrare i vertici della Lega e degli altri club, con i quali ha discusso possibili sviluppi per il massimo campionato italiano negli Stati Uniti.

Dopo essere stato a Milanello per due volte in meno di un mese, ora Cardinale è atteso anche a San Siro da dove manca ormai da diverso tempo: non sarà in tribuna domani per il recupero contro il Como e nemmeno nel week-end per Milan-Parma, chissà che una buona occasione non possa essere il derby di Milano che si giocherà il 7 o 8 marzo.