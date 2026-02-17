Milan, Leao sta meglio e spera in una maglia titolare contro il Como

Rafael Leao sta meglio e continua ad allenarsi in gruppo a Milanello, ma non è ancora al meglio della forma a causa del fastidio al pube che lo sta tormentando ormai da diverso tempo e che ne condiziona certamente il rendimento in campo. Max Allegri lo sta gestendo nelle ultime partite (pochi minuti a Pisa e addirittura 90' in panchina contro il Bologna), ma domani sera contro il Como, nel recupero della 24^ giornata di Serie A, il portoghese spera in una maglia da titolare.

Lo scrive stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che, complica l'assenza per squalifica di Adrien Rabiot, il tecnico livornese sta pensando di arretrare Ruben Loftus-Cheek a centrocampo (nelle ultime due sfide ha giocato in attacco), con al suo fianco Luka Modric e Samuele Ricci. A quel punto, Christopher Nkunku giocherebbe dal 1' in coppia con uno tra Pulisic, Fullkrug e appunto Leao.