Dopo 252' in Serie A non ha ancora convinto. Il CorSport: "Nkunku oggetto del mistero"
Arrivato dal Chelsea in estate per oltre 40 milioni di euro, Christopher Nkunku non ha ancora mostrato tutto il suo potenziale, al netto anche delle grandi parole che il suo ex allenatore Enzo Maresca utilizzò per presentarlo al popolo rossonero. Le qualità tecniche e balistiche del francese non sono assolutamente in discussione, il problema è un altro: in 252 minuti di Serie A non ha ancora convinto.
Per questo motivo Il Corriere dello Sport ha questa mattina parlando di "Nkunku oggetto del mistero", che andrà studiato, approfondito e risolto nel corso di questa sosta, nella speranza che l'attaccante torni rivitalizzato.
MN - Milanello, Leao in gruppo: ci sarà contro la Roma. Cure per Tomori e Gimenez, lavoro sul campo a parte per Rabiot e Pulisic
