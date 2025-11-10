Milan indifeso. La Gazzetta: "Errori e solite distrazioni. Nel mirino non solo Estupinan"

Guardando e analizzando i risultati del weekend, il Milan ha perso l'ennesima occasione di balzare in testa alla classifica. Vincere a Parma avrebbe permesso alla formazione di Massimiliano Allegri di vivere una sosta agiata e di preparare in tranquillità e serenità il derby del prossimo 23 novembre.

Ovviamente lo stato d'animo dalle parti di Milanello resta positivo quindi a prescindere succederà questo, ma al Tardini sabato il Milan è sembrato indifeso. Più nello specifico La Gazzetta dello Sport ha questa mattina titolato "Errori e solite distrazioni. Nel mirino non solo Estupinan", precisando come altri nuovi (Ricci, De Winter e Athekam) più Fofana non abbiano dato l'apporto sperato alla causa rossonera.