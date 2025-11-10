Sosta benedetta. Tuttosport: "Allegri a tre giorni dal derby riavrà tutti"
MilanNews.it
Nel corso di questa sosta avrà leggermente più senso lavorare, anche perché Massimiliano Allegri potrà contare sui vari Pulisic, Rabiot e Santiago Gimenez, fra gli altri, che non hanno risposto alle convocazioni delle rispettive Nazionali per restare a Milanello e recuperare dai rispettivi infortuni per tornare al 100% in vista della sfida del prossimo 23 novembre contro l'Inter.
A differenza della scorsa, questa sosta è benedetta per il Milan, con Tuttosport che stamattina ha titolato "Allegri a tre giorni dal derby riavrà tutti", dettaglio tutt'altro che da sottovalutare in vista della preparazione della sfida contro la capolista.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Incazzarsi è lecito. Gennaio: il mercato serve. Lewandowski? Il punto. Nkunku, Gimenez, Morata: ad oggi, quanti soldi spesi male per la puntadi Pietro Mazzara
Le più lette
2 Incazzarsi è lecito. Gennaio: il mercato serve. Lewandowski? Il punto. Nkunku, Gimenez, Morata: ad oggi, quanti soldi spesi male per la punta
3 Di Canio: "Leao deve giocare sempre ma se non c'è Rabiot da quella parte è un grandissimo problema"
Primo Piano
Luca SerafiniPerché non pensare in grande? Se a gennaio aiutano Allegri... Il calcetto di Guida. Simulazioni ed esultanze: rossoneri alla gogna. Giornalisti (e opinionisti) tifosi
MN - Milanello, Leao in gruppo: ci sarà contro la Roma. Cure per Tomori e Gimenez, lavoro sul campo a parte per Rabiot e Pulisic
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com