Sosta benedetta. Tuttosport: "Allegri a tre giorni dal derby riavrà tutti"

Nel corso di questa sosta avrà leggermente più senso lavorare, anche perché Massimiliano Allegri potrà contare sui vari Pulisic, Rabiot e Santiago Gimenez, fra gli altri, che non hanno risposto alle convocazioni delle rispettive Nazionali per restare a Milanello e recuperare dai rispettivi infortuni per tornare al 100% in vista della sfida del prossimo 23 novembre contro l'Inter.

A differenza della scorsa, questa sosta è benedetta per il Milan, con Tuttosport che stamattina ha titolato "Allegri a tre giorni dal derby riavrà tutti", dettaglio tutt'altro che da sottovalutare in vista della preparazione della sfida contro la capolista.